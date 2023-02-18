Китай анонсировал мирный план, впервые назвав войной вторжение РФ в Украину

Китайская Народная Республика категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовила "мирный план" для ее окончания. Документ будет опубликован в ближайшие дни, по случаю трагической даты 24 февраля – ровно год после полномасштабного вторжения российской армии.

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Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции заявил главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И. Дипломат пояснил, что Пекин видит перспективу только в дипломатических переговорах.

"На годовщину полномасштабного вторжения мы опубликуем документ с нашей позицией по политическому решению вопроса украинского кризиса... Что касается проблемы Украины, у нас позиция одна – мы поддерживаем разговоры о мире. Мы на стороне мира и диалога", – указал он.

Ван И подчеркнул, что всему цивилизованному миру нужно выдохнуть и приступить к спокойному урегулированию военного конфликта между двумя странами. Сам Китай, по его словам, постоянно работает над тем, чтобы достичь мира и завершить кровопролитие на украинской территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Китая Си Цзиньпин готовится выступить с речью о целесообразности "мира во всем мире" 24 февраля, в годовщину вторжения России на украинские территории. Таким образом он продемонстрирует миру позицию нейтралитета, которую последние месяцы пытается занимать Пекин.

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