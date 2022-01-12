Чтобы понимать почему в Казахстане такая сильная сегрегация, надо понимать историю Казахстана. Изначально казахи являлись составной нацией, состоящей из разных племен и родов. Были времена, когда рода совершали набеги друг на друга, воровали друг у друга скот.

У каждого рода есть свой характер, свои особенности. Например, самыми мятежными всегда были рода из младшего жуза, которые живут в основном на Западе Казахстана, средний род не отличался воинственностью, но дал казахскому народу много мыслителей.

Например, север и восток Казахстана почти никогда не бастует, там казахи в меньшинстве, и много скрытых сепаратистов, которые не прочь отколоться от Казахстана и присоединиться к России. Юг почти тоже никогда не бастует, они хороши в торговле и всегда могут договориться. Центральный Казахстан это в основном Астана, которая сейчас то ли Нурсултан, то Кемелжамел Токаевич, как вчера назвал его Путин, забыв его имя. В принципе кемелжамел не против. В Астане много разных людей. Я сама там жила 6 лет, прекрасно знаю какая там ситуация.

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Например, работу в госаппарате почти невозможно получить без знакомств и взяток. Зарплаты там низкие, в основном люди идут туда, чтобы пристроиться к корыту. А связи в Казахстане это почти все. Как у нас там говорят, без агашки ты букашка. Агашка - это производное слово от казахского слова аға , что означает "брат". Агашка это такое имя нарицательное, то есть твоя крыша. Он может устроить тебя на работу или замолвить слово, или если ты пьяный сел за руль и наехал на кого-то, даже вытащить из под суда. Все зависит от весомости агашки.

У агашек обычно несколько жен. Та, еще с молодости, которая прошла крым рым, родила детей и которая ходит с ним по свадьбам и поминкам. И молодая, которая с пухлыми губами и пухлой грудью. В Астане таких семей много. Соответственно, все друг с другом повязаны. Многоженство идет еще со старых времен, но в массе было обусловлено условиями жизни. Женщина в казахской степи выжить одна не могла, как самоятоятельную единицу из себя не представляла. Если умирал муж, ее с детьми забирал брат мужа. Этот закон назывался "левират". В тех условиях это было оправдано, потому что бытовые условия постоянно кочующего народа были тяжелыми. У моего прадеда было 3 жены и 38 детей. Целый аул. Он был купцом и мог себе позволить. Но когда его раскулачили, все пошли по миру.

Сейчас это такая степень извращенства. Мужчин и женщин много, женщины самостоятельные, образованные и эмансипированные. Так вот, почти вся Астана это агашки, их семьи и содержанки. Потому что весь чиновничий аппарат живет там. Там сыто. Там много света и все блага цивилизации. Меня всегда поражало как можно ставить освещение через каждый метр, тогда как в других городах света на улицах почти нет. Они постоянно перекладывают кафель перед Байтереком, до зеркала вылизывают дороги. Общественный транспорт ходит отлично, топят квартиры прекрасно. Если бы весь Казахстан был как Астана, то ничего бы сейчас не было.

Но. Атырау, город в западном Казахстане, который является донором бюджета, живет в ужасных условиях. Атырауский нефтеперерабатывающий завод дымит с утра до вечера, а люди вечером не открывают окна, чтобы не надышаться серы. Там же выбросы серы по ночам. Чтобы не видели. Там плохая экология, высокая заболеваемость раком, в мелких аулах нет даже асфальта. Народ работает в нефтянке, богатых много, но и бедных тоже очень. Народ видит как шикует Астана и очень сильно злится, потому что сера на их головы, а плюшки астанинцам.

Мангыстауский регион - очень суровый по климату, люди там тоже очень суровые. Исторически им пришлось очень много воевать с туркменами, тем более при сухом засушливом климате, где ничего не растет. Воду пьют из Каспия, очищенную. Вода там реально очень плохая. Сами они тоже суровые и говорят только по существу. Смерти не боятся, власть не признают.

То есть сейчас все, кто выстроился в очередь, чтобы целовать пятки новому, это те, кто понимает, что по-другому им не выжить. Как правило это жители сытых городов, которым по идее побоку, что творится во всей остальной стране.

Ну вот как-то так. Надеюсь, хоть тут меня не обвинят, что я не живу в Кз. Я всю жизнь там жила и все прекрасно знаю. Когда я ездила на научную экспедицию по Казахстану, я видела, что дорог по стране нет. От слова совсем. У нас высокая смертность от аварий. Делается это, как мне видится, нарочно. Чтобы народ друг с другом не общался и в случае мятежа поддержать друг друга не смог.