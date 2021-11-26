Крушили все вокруг: мигранты из Ирака устроили бунт в Польше. Фото и видео

Марина Погорилко
Мир
2 минуты
9,4 т.
Мигранты устроили бунт в польском центре для иностранцев

В четверг, 25 ноября, в деревне Венджин в Польше группа из 100 агрессивных мигрантов совершила попытку силой уйти из охраняемого центра для иностранцев. В нем содержатся 600 мужчин, которые были задержаны за нелегальное пребывание в стране, более половины из них из Ирака.

Офицеры пограничной службы при поддержке других служб пресекли эту попытку, сообщили в Twitter Пограничной службы. Как пишет RMF24, несколько сотен человек вышли за пределы зданий и снесли часть ограждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Мигранты устроили бунт в польском центре
Видео дня

"Офицеры пограничной службы при поддержке других служб вчера пресекли попытку группы агрессивных иностранцев силой уйти из центра в Венжине. В центре 600 мужчин, более половины из них иракцы", – сказано в сообщении пограничнков.

Пограничники сообщили о ситуации с мигрантами

Кроме того, мужчины разбили окна в центре и уничтожили часть мебели в комнате. Они скандировали, чтобы их освободили и что целью их путешествия по Европе была Германия. После этого иностранцы вынесли мусорные баки и шкафы на площадь перед зданием центра.

На место прибыли првоохранители

"Мигранты пытались сломать забор. Однако это тренировочная площадка, поэтому есть двойные заборы, а кое-где – тройные. Ситуация находится под контролем", – заверила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

На место происшествия также прибыли полиция, пожарные и дополнительный наряд пограничников из штаба в Кросно-Оджанске.

Как отметили в полиции, длительные переговоры, наконец, принесли свои плоды, и агрессивные люди успокоились. Теперь правоохранители будут круглосуточно охранять центр, чтобы предотвратить эскалацию протестов и возможные попытки побега, сообщил представитель полиции Любушского воеводства Марчин Малуди.

Напомним, в ночь на четверг, 25 ноября, мигранты в очередной раз штурмовали беларусско-польскую границу. Так, на пограничном участке в Мельнике произошли две попытки силового перехода. Группы из 40 агрессивных иностранцев атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В проливе Ла-Манш затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Трагедия произошла недалеко от французского города Кале. Спасти удалось всего двух человек, еще один пропал без вести

  • 22 ноября, мигранты пытались более 170 раз незаконно проникнуть на территорию Польши из Беларуси. В одном из случаев этобыл массовый штурм границы с участием 50 мигрантов.

ПольшаМигранты на границе с ПольшейПроблема мигрантов в Европемигрантыбеженцы