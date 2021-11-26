Крушили все вокруг: мигранты из Ирака устроили бунт в Польше. Фото и видео

В четверг, 25 ноября, в деревне Венджин в Польше группа из 100 агрессивных мигрантов совершила попытку силой уйти из охраняемого центра для иностранцев. В нем содержатся 600 мужчин, которые были задержаны за нелегальное пребывание в стране, более половины из них из Ирака.

Офицеры пограничной службы при поддержке других служб пресекли эту попытку, сообщили в Twitter Пограничной службы. Как пишет RMF24, несколько сотен человек вышли за пределы зданий и снесли часть ограждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Офицеры пограничной службы при поддержке других служб вчера пресекли попытку группы агрессивных иностранцев силой уйти из центра в Венжине. В центре 600 мужчин, более половины из них иракцы", – сказано в сообщении пограничнков.

Кроме того, мужчины разбили окна в центре и уничтожили часть мебели в комнате. Они скандировали, чтобы их освободили и что целью их путешествия по Европе была Германия. После этого иностранцы вынесли мусорные баки и шкафы на площадь перед зданием центра.

"Мигранты пытались сломать забор. Однако это тренировочная площадка, поэтому есть двойные заборы, а кое-где – тройные. Ситуация находится под контролем", – заверила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская.

На место происшествия также прибыли полиция, пожарные и дополнительный наряд пограничников из штаба в Кросно-Оджанске.

Как отметили в полиции, длительные переговоры, наконец, принесли свои плоды, и агрессивные люди успокоились. Теперь правоохранители будут круглосуточно охранять центр, чтобы предотвратить эскалацию протестов и возможные попытки побега, сообщил представитель полиции Любушского воеводства Марчин Малуди.

Напомним, в ночь на четверг, 25 ноября, мигранты в очередной раз штурмовали беларусско-польскую границу. Так, на пограничном участке в Мельнике произошли две попытки силового перехода. Группы из 40 агрессивных иностранцев атаковали польские службы, бросая камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты

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