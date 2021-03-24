Крупнейший в мире производитель вакцин из Индии объяснил задержку поставок препаратов от COVID-19

Крупнейший в мире производитель вакцин Индийский институт сывороток (Serum Institute of India) сообщил по крайней мере трем странам о задержках поставок назначенных им препаратов от COVID-19, объяснив причину всплеском заболеваемости коронавирусом в Индии.

Как сообщает "Голос Америки", предупреждения о задержках получили Бразилия, Марокко и Саудовская Аравия. Они вызваны огромными потребностями Индии в вакцине.

Индийский институт сывороток подвергся критике за то, что учреждение продает или жертвует больше доз вакцин, чем делается прививок в Индии.

Сейчас страна занимает третье место в мире по количеству случаев коронавируса – 11,6 млн. На первом и втором находятся США и Бразилия – 29,7 млн и 11,9 млн соответственно.

Между тем, Бразилия ведет переговоры со США о поставке лишних доз вакцины, как сообщил в субботу МИД Бразилии. Только за сутки в стране обнаружили почти 80 000 новых случаев заражения и более 2400 смертей.

19 марта США сообщили о том, что предоставят 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca Канаде и Мексике, о Бразилии речь не шла. США имеют миллионы доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и AstraZeneca, использование которой было разрешено Всемирной организацией здравоохранения, но не регулятором в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина рискует не получить в 2021 году необходимого количества доз вакцин – ЕС и другие страны с высокоразвитыми экономиками заранее договорились с производителями о поставках и делиться вакцинами пока не планируют.