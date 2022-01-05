Кремлю теперь не до Украины, Казахстан попросил ввести войска
Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Фактически – пригласил в страну русские оккупационные войска для борьбы с собственным народом.
Что-то невероятное. Несколько дней назад никто не мог подумать, что это возможно. А теперь за двое суток власти в Казахстане пали. И впереди перспектива войны. Ибо приглашение иностранных карателей точно разозлит людей еще больше.
Похоже, теперь некоторое время Кремлю будет не до нас.
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Источник:Facebook Дениса Казанского