Токаев обратился в ОДКБ за помощью. Фактически – пригласил в страну русские оккупационные войска для борьбы с собственным народом.

Что-то невероятное. Несколько дней назад никто не мог подумать, что это возможно. А теперь за двое суток власти в Казахстане пали. И впереди перспектива войны. Ибо приглашение иностранных карателей точно разозлит людей еще больше.

Похоже, теперь некоторое время Кремлю будет не до нас.