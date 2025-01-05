'Крайне неприлично'. Шольц резко отверг заявления оппозиции о его 'визите в Путин'

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал заявления депутата от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Родериха Кизеветтера, который заявил, что Шольц может поехать в Москву на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Канцлер назвал такое заявление ложным и "глубоко неприличным".

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"Это ложное утверждение. Невозможно сделать что-то подобное. Это крайне неприлично", – сказал Шольц журналистам в ответ на вопрос о заявлении Кизеветтера в кулуарах мероприятия в штаб-квартире "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ). Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.

Шольц добавил: нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение Кизеветтера.

"Никто не может сообщить, что об этом думал кто-то. Поэтому порядочные люди могут возмутиться", – сказал он.

Пока возмущение исходит в основном от его собственной партии, пишет журнал. Генсек СДПГ Маттиас Мирш назвал заявления Кизеветтера "весьма проблематичными, позорными и вероломными" и призвал политика ХДС извиниться.

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених назвал заявления Кизеветтера "фиктивными".

Представитель правительства Штеффен Хебестрайт объявил о судебном иске.

"То, что делает депутат Кизеветтер, – это клевета. Нет никаких соображений относительно такой поездки, она вообще не имеет смысла. Сейчас готовятся юридические шаги", – заявил он RND.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Кизеветтер написал в соцсети X, что стоит "готовиться к предвыборному сюрпризу" перед парламентскими выборами в Германии. По его словам, появляется все больше признаков того, что Шольц "отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля". Позже Кизеветтер удалил пост по требованию СДПГ.

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