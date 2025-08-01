Пока братская Польша несколько предательски решила почему-то именно во время войны в Украине капитально повы*бываться по поводу уничтожения поляков на украинской земле более 80 лет назад, Соединенные Штаты намекнули странам Балтии насчёт возможного вывода военных США с их территории (но, мол, перед этим предупредят!), что означает постепенное сворачивание американской поддержки защиты Восточной Европы, то есть "Польше – подготовиться": незваные гости могут вскоре появиться, чтобы "проверять пятую статью", не только из калининграда, но и через Литву и тем более Беларусь.

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15 лет назад гораздо более оправданный интерес к истории уже стоил Польше потери почти всей политической, военной и религиозной элиты, и тот же мордор может всё снова повторить, но уже против всей страны.

Быть вместе с Украиной, которая собственной кровью спасает Польшу последние три года с лишним, и вместе с Цивилизацией, а не погружаться в прошлое, рискуя быстро потерять настоящее, – вот что действительно нужно стране, которой кажется, будто именно сейчас пришло время односторонне вспомнить произвольно выхваченные из глубины лет былые обиды, которые на самом деле весьма и весьма взаимны.