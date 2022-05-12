Косово подало заявку на членство в Совете Европы: Сербия отреагировала

Косово в четверг, 12 мая, подало заявку на членство в Совете Европы. Заявление подала в штаб-квартиру Совета в Страсбурге министр иностранных дел частично признанного государства Доника Гервалла-Шварц.

Об этом сообщило Radio Europa e Lirë. В своем видео-обращении министр заявила, что надеется на утвердительный ответ.

"Сегодня открывается новая глава в истории Косово. Сегодня начинается процедура рассмотрения нашего запроса, который пройдет через разные инстанции Совета Европы, Парламентской ассамблеи и Совета министров. Косово заслуживает членства в Совете Европы", – сказала Доника Гервалла-Шварц.

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Заявление рассматривается Комитетом министров, после чего последнее слово принадлежит Парламентской ассамблее, в состав которой входят национальные представители государств-членов.

За членство в Совете Европы новой страны должны проголосовать не менее 2/3 государств-членов.

В отсутствие России, которая была исключена из Совета 16 марта этого года из-за развязанной полномасштабной войны в Украине, две трети государств-членов этой организации признают независимость Косово.

Учитывая, что решения принимаются большинством голосов, возможность присоединения Косово реальна, если будет установлено, что страна отвечает условиям организации.

Реакция Сербии

В то же время, в ответ на заявление частично признанного Косово президент Сербии Александр Вучич заявил, что созывает на утро 13 мая заседание Совета безопасности. Он подчеркнул, что Белград "сделает все, чтобы показать, что может бороться" с включением Косово в СЕ.

Отметим, что Сербия не признает независимость Косово. Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово является ее частью и входит в состав государства как Автономный край Косово и Метохия. Поэтому Косово не имеет окончательного признания в мире, а между сторонами продолжаются конфликты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Сербия и Косово договорились о деэскалации, приняв компромиссное решение.