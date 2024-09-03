Кортеж кандидата в вице-президенты США Тима Уолза попал в аварию, поврежден автомобиль прессы

В понедельник, 2 сентября, в штате Висконсин в ДТП попал кортеж, сопровождавший губернатора Миннесоты Тима Уолза. Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии направлялся на предвыборное мероприятие в Милуоки.

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Об этом сообщает The Hill. У одного из пассажиров фургона, перевозившего представителей прессы, сломана рука после того, как транспортное средство сильно отбросило вперед во время столкновения.

"Пассажиров в пресс-фургоне жестоко отбросило вперед, поскольку он получил удар сзади и столкнулся с фургоном, который ехал впереди", – пишет Forbes.

Другие репортеры, путешествовавшие с губернатором, получили царапины и синяки, а еще один, вероятно, получил сотрясение мозга.

Автомобиль самого Уолза, в котором кроме него находилась член Палаты представителей Гвен Мур, в ДТП не попал и продолжил движение на место проведения запланированного события.

После остановки репортеры и другие сотрудники сели в новые фургоны и продолжили свой путь.

Причина аварии на данный момент неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, вице-президент США Камала Харрис, кандидатка от Демократической партии на президентских выборах предложила своему оппоненту, республиканцу Дональду Трампу провести дебаты с включенными микрофонами в течение всего мероприятия. Однако советники последнего выступают против.

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