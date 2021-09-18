Ученые научили коров ходить в туалет ради улучшения экологии. Видео

Ученые из Германии научили коров пользоваться туалетом, чтобы сократить выбросы парниковых газов. Исследователи пояснили, что аммиак из мочи превращается в парниковый газ, когда смешивается с почвой, а этот способ позволяет собрать и утилизировать продукты жизнедеятельности экологически.

Эксперимент "MooLoo" провели на ферме, принадлежащей Исследовательскому институту биологии сельскохозяйственных животных, передает ВВС. В роли испытуемых выступили 16 коров, которых обучали методом поощрения и наказания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Если животное "пользовалось уборной" (специально отведенным для этого загоном), то получало порцию корма. "Нарушителей", которые мочились за пределами загона, каждый раз обрызгивали водой в течение трех секунд.

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Постепенно расстояние к туалету увеличивалось, но награды и наказания оставались такими же.

Уже после 10-й тренировки ученые обнаружили, что 11 животных научились ходить в уборную. Коровы соблюдали правила, чтобы получить корм, а не холодный душ. Успехи показали как взрослые особи, так и телята.

Специалисты считают, что если на фермах будут пользоваться таким методом, то это может сократить выбросы аммиака от сферы животноводства на 56%.

В то же время на эту область промышленности припадает 9% мировых выбросов С02 и 30-40% – метана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, предприниматель из США вместе с генетиком создали проект Colossal, цель которого – вывести новый вид азиатских слонов со встроенными генами древних мамонтов. Ученые считают, что это может помочь в борьбе с глобальным потеплением.