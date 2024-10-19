'Консенсуса по дальнобойному оружию для Украины нет': Байден подытожил визит в Германию. Видео

Между руководством Великобритании, Франции, Германии и Соединенными Штатами нет консенсуса о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия партнеров по целям в глубине территории России. Тем не менее, указанные страны намерены и дальше "поддерживать Украину".

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По крайней мере, так заявил президент США Джо Байден после встречи в ФРГ с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Британии Киром Стармером. Он не уточнил, из-за чьей именно позиции у указанных лидеров нет консенсуса, но не исключил, что сам может передумать.

В частности, журналисты спросили у Байдена, существует ли вероятность изменения лично его позиции относительно применения Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России, поскольку "это одно из главных предложений, выдвинутых президентом Зеленским".

"Во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю". Сейчас консенсуса относительно дальнобойного оружия нет", – ответил президент США.

Также американский лидер намекнул, что жизнь украинцев стоит покоя жителей других стран.

"Поскольку Украину ждет тяжелая зима, мы должны сохранить нашу решимость. Я знаю, что цена высока. Но не обманывайтесь, она неплохая по сравнению со стоимостью жизни в мире, где царит агрессия", – цитирует Reuters слова Байдена.

Он сказал, что и дальше будет обсуждать с партнерами усиление военной поддержки Украины и укрепление ее гражданской энергетической инфраструктуры "путем разблокирования замороженных российских активов".

"Мы остаемся с Украиной. Мы позаботимся о том, чтобы она и дальше имела все возможности", - добавил он, избегая ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден и раньше не исключал, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако раньше в Вашингтоне желали "учитывать все факторы".

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