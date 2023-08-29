Конкурент Трампа от республиканцев обещает признать российскую оккупацию Украины и заблокировать вступление в НАТО

Претендент на роль кандидата в президенты от Республиканской партии США 38-летний Вивек Рамасвами заявил, что он в случае победы на выборах признает оккупацию Россией украинских территорий. Также он пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

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Об этом говорится в программной статье Рамасвами, опубликованной в издании The American Conservative. Членство Украины в Альянсе он обещает заблокировать в обмен на выход России из военного альянса с Китаем.

"Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом я подниму Россию как стратегический фактор сдерживания планов Китая в Восточной Азии", – добавил Вивек Рамасвами.

По его мнению, чем дольше идет война в Украине, тем больше она сближает Москву и Пекин, и тем очевиднее становится, что победитель один – это Китай. Рамасвами же считает, что именно сближение Москвы и Пекина является наибольшей угрозой для США.

Именно поэтому он в случае победы на выборах президента хочет обеспечить мир в Украине при единственных условиях, имеющих значение для Штатов – "условиях, которые ставят американские интересы на первое место". Конкурент экс-президента Дональда Трампа заявил, что он будет уважать и возрождать наследие Ричарда Никсона – 37-го президента США, и поедет в Москву в 2025 году.

Напомним, что Никсон в свое время принял решение об установлении дипломатических отношений с КНР, чтобы противодействовать его сближению с СССР. Рамасвами же говорит, что он "выполнит действия, противоположные тому, что совершил Никсон в 1972 году".

Отметим, что Ричард Никсон является единственным президентом США, досрочно прекратившим свои полномочия и подавшим в отставку. Это произошло после "Уотергейтского скандала", и обвинений, угрожавших ему импичментом.

Что известно о Вивеке Рамасвами

Претендент на республиканскую номинацию на президентских выборах сейчас находится в первой тройке по популярности среди сторонников республиканцев. Он является самым юным претендентом на участие в президентских выборах в США от республиканцев.

До этого он занимался бизнесом в области биотехнологий. Сейчас состояние бизнесмена журнал Forbes оценивает в $630 млн.

Рамасвами называет себя либертарианцем, но при этом активно выступает против так называемого "левачества" – совокупности прогрессивистских политик, направленных на борьбу против дискриминации. До нынешней кампании он не принимал участие в политике, однако довольно быстро "выстрелил", как в свое время это сделал Трамп.

Сейчас рейтинг Вивека Рамасвами колеблется в районе 5-6%. На первых и пока последних дебатах республиканских кандидатов большинство зрителей отдали предпочтение Рамасвами перед наиболее вероятным конкурентом Трампа – губернатором Флориды Роном Десантисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вашингтоне назначили начало судебного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия. Он стартует прямо в разгар избирательной кампании в Штатах.

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