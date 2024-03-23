Конгресс США одобрил предоставление военной помощи странам Балтии: о какой сумме идет речь

Конгресс США принял законопроект, которым предусмотрено оказание военной и оборонной помощи странам Балтии. Эстония, Латвия и Литва в 2024 году получат от Штатов помощь на общую сумму 228 миллионов долларов в рамках Балтийской инициативы безопасности.

Об этом сообщает Euronews. Соответствующее решение в Вашингтоне было принято в пятницу, 22 марта.

"Эти три страны являются членами НАТО и ЕС, а также соседями России и ее союзника Беларуси. Вторжение Москвы в Украину повлекло за собой резкий рост напряжения в регионе, который когда-то был оккупирован СССР", – сказано в статье.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что в этом году поддержка для стран Балтии от США несколько больше, чем в прошлом (в 2023-м всем трем странам было выделено около 225 миллионов долларов). Он назвал это "хорошей новостью".

"Поддержка со стороны США значительно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала", – сказал министр.

Он добавил, что эта финансовая помощь посылает четкий сигнал о том, что США как крупнейший союзник в НАТО привержены безопасности и стабильности Балтийского региона.

Напомним, что Балтийская инициатива безопасности, начатая в 2020 году, направлена на повышение возможности и оперативной совместимости вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы с помощью вооруженных сил США. Финансирование США направлено на развитие противовоздушной обороны, морских и сухопутных сил в странах Балтии.

В декабре прошлого года Вашингтон согласовал пятилетний план оборонного сотрудничества с Латвией, Эстонией и Литвой в области обороны и национальной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония, Латвия и Литва взялись укреплять тысячекилометровый участок своих восточных границ – самую уязвимую в военном плане часть фланга НАТО. Они возводят так называемую "линию обороны Балтии", состоящую из заграждений и бункеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!