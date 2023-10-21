Компании Meta и Google проигнорировали крупный технический саммит: организатор обвинил Израиль в военных преступлениях

Компании Meta и Google отказались от участия в одном из крупнейших ежегодных мероприятий технологического сектора – Web Summit. Это произошло после того, как организатор раскритиковал действия Израиля после атак ХАМАС.

Об этом сообщает издание The Times of Israel. Представитель Meta подтвердил, что компания не примет участия в мероприятии в этом году, а компания Google сообщила, что она тоже не поедет в Лиссабон.

Ирландский предприниматель Пэдди Косгрейв, соучредитель Web Summit, написал в своем аккаунте в соцсети X (ранее известна как Twitter) на прошлой неделе, что он "шокирован риторикой и действиями столь многих западных лидеров и правительств".

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"Военные преступления остаются военными преступлениями, даже если они совершены союзниками, и их следует признать такими, какие они есть", – написал Косгрейв 13 октября.

Бойкот со стороны Meta и Google последовал за другими выходами компаний и известных деятелей, в том числе Intel, Siemens, американского комика Эми Полер и актрисы "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон.

Web Summit должен собрать около 2300 стартапов и более 70 000 человек 13-16 ноября в Лиссабоне.

Во вторник Косгрейв принес извинения.

"Я понимаю, что то, что я сказал, время, когда я сказал, и то, как это было подано, причинили многим глубокую боль. Я глубоко извиняюсь перед всеми, кого задели мои слова", – сказал он.

Косгрейв заявил, что он "безоговорочно" осуждает "злое, отвратительное и чудовищное" нападение ХАМАС на Израиль и "однозначно" поддерживает "право Израиля на существование и защиту".

Но он также заявил, что Израиль должен соблюдать Женевские конвенции, "то есть не совершать военных преступлений".

Напомним, боевики ХАМАС не прекращают наносить ракетные удары по инфраструктуре Израиля и продолжают держать в заложниках мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, корреспондент по вопросам безопасности издания ВВС Фрэнк Гарднер назвал четыре фактора, почему Израиль до сих пор не начал наземную операцию в секторе Газа. Первым он назвал фактор Джо Байдена, который просит Израиль о сдержанности. Второй фактор – иранский, третий – гуманитарный.