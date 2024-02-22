Комитет Сената США проведет слушания о том, как внутри российского оружия оказываются американские микрочипы

Комитет Сената США проведет слушания о том, как в российском оружии оказываются американские микрочипы. Об этом объявил глава подкомитета по расследованиям, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Об этом сообщает подкомитет по расследованию парламента США. Темой слушаний станет вопрос, как американские микросхемы попадают в российские системы вооружений, несмотря на запреты на экспорт.

Многие западные санкции направлены на то, чтобы отрезать России доступ к последним поколениям чипов, которые она сама не производит, и тем самым лишить ее возможности атаковать Украину оружием с этими компонентами. Однако есть много свидетельств того, что России удается обходить эти запреты, и западные компоненты в российских ракетах и дронах обнаруживаются довольно часто.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай не будет поставлять в Россию чипы Loongson, которые можно использовать в военных целях. Соответствующий запрет наложило правительство страны. Причиной назвали стратегическую значимость технологии для ВПК Китая.

При этом российские производители электроники уже тестировали эти процессоры, сообщают российские СМИ. Считается, что они надеялись заменить чипы Intel при блокировке каналов параллельного импорта.

В то же время Россия начала использовать в военной технике чипы от стиральных машин и холодильников. Причем не только из собственного производства, но и европейского, заказывая их через страны-партнеры – Армению и Казахстан.

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