Комитет по разведке Конгресса США вместо проукраинского Тернера возглавит критик помощи Украине Кроуфорд

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назначил республиканца из Арканзаса Рика Кроуфорда, выступавшего против помощи Украине, главой Комитета по разведке США. Решение было принято менее чем через сутки после неожиданного отстранения с этой должности их проукраинского коллеги Майка Тернера.

Видео дня

Политик объяснил его тем, что разведывательное сообщество нуждается в "свежем старте", и заверил, что избранный президент Дональд Трамп "не имеет к этому никакого отношения". Об этом сообщают издания Bloomberg и Politico.

"Наше разведывательное сообщество и надзор за ним должны поддерживать высокий уровень доверия… Рик Кроуфорд обеспечит принципиальное руководство в должности главы комитета", – высказался Джонсон.

В Bloomberg напомнили, что Тернер разошелся во взглядах с Трампом относительно Украины, став одним из сильнейших ее поклонников. Он выступал за непрерывное оказание помощи Киеву в сфере безопасности, а также ускорение поставок вооружения.

В то же время Politico со ссылкой на ознакомленные источники пишет, что причиной решения как раз мог быть избранный американский лидер Трамп. Отмечается, что ранее консервативные республиканцы давили на Джонсона, чтобы тот устранил Тернера, потому что он открыто поддерживал Украину и потребность ее финансирования в войне против России.

Новоназначенный глава Комитета по разведке заявил, якобы он тоже поддерживает военную помощь Украине, но вместе с тем выступает против того, чтобы "отправлять налоги на европейские каникулы для оплаты зарплат чиновников или субсидий фермерам какой-то другой страны".

В апреле 2024 года Рик Кроуфорд проголосовал против пакета помощи Украине и союзникам на сумму $60,8 млрд, который включал $9 млрд экономической помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в США директор ФБР Кристофер Рей объявил о досрочной отставке, ссылаясь на нежелание втягивать ведомство в политическую борьбу с администрацией Дональда Трампа. Он назвал это решение трудным, но необходимым шагом в планах республиканца изменить курс работы ведомства, во главе которого планируют поставить фаната конспирологии Кэша Патела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!