Комары 'любят' определенные цвета: исследование раскрыло какие

Ученые выяснили, что комаров привлекают определенные цвета, включая красный, оранжевый и черный. И наоборот, они игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый.

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Новое исследование, проведенное специалистами из Вашингтонского университета, показало, как комары ищут свою жертву после того, как они почувствовали ее запах. Результаты работы ученых опубликовал журнал Nature Communication.

По словам ученых, человеческая кожа, независимо от пигментации, излучает сильный красно-оранжевый "сигнал", на который реагируют комары.

"Когда эти насекомые чувствуют запах определенных соединений, таких как CO2 из нашего дыхания, этот запах стимулирует их глаза сканировать определенные цвета и другие визуальные паттерны, связанные с потенциальной жертвой, и направляться к ней", – объяснил ведущий автор исследования Джеффри Риффелл, доктор биологии Вашингтонского университета.

Полученные данные показывают, как обоняние комаров влияет на их реакцию на визуальные сигналы.

"Один из самых частых вопросов, которые мне задают: "Что я могу сделать, чтобы комары меня не кусали?" Раньше я говорил, что есть три основных признака, по которым комары ищут жертву: ваше дыхание, ваш пот и температура вашей кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак – красный цвет, который можно найти не только на вашей одежде, но и на коже каждого человека", – рассказал Риффелл.

В своих опытах команда ученых отслеживала поведение самок комаров. Ведь известно, что только самки большинства видов комаров пьют кровь.

Исследователи поместили насекомых в испытательные камеры, где они распыляли специфические запахи и представляли различные типы визуальных образов — например, цветную точку или человеческую руку.

Без каких-либо стимулов ароматом комары игнорировали нарисованную точку на дне камеры, независимо от ее цвета.

Однако после распыления CO2 в камеру комары летели к ней, если она была красного, оранжевого, черного или голубого цвета. Если точка была нарисована зеленой, синей или фиолетовой краской, маленькие кровопийцы ее игнорировали.

Ученые объясняют это так: человек не чувствует запаха CO2, который он выдыхает, в то время как комары его слышат. Он повышает уровень активности самок и они начинают искать вокруг себя источник запаха, чтобы найти себе пищу.

Ученые сравнили это с ситуацией, когда человек, идущий по улице, вдруг почувствует какой-то "вкусный" запах, например, пирожков с корицей, и начинает искать глазами пекарню или место продажи выпечки, чтобы полакомиться.

"В исследовании мы изучали, какие визуальные элементы ищут комары после того, как понюхали свою "версию пекарни", – объяснил Риффелл.

Эксперименты с цветными точками показали, что после запаха CO2 глаза комаров предпочитают определенную длину волн в видимом спектре.

Человек видит разные длины волн света как разные цвета: например, длина волны 650 нанометров отображается как красный цвет, а длина волны 450 нанометров – синий.

Исследователи не знают, воспринимают ли глаза комаров цвета, так же как человеческие. Но большинство цветов, которым комары отдают предпочтение после того, как слышат запах углекислого газа – оранжевый, красный и черный – соответствуют более длинным волнам света.

Когда исследователи использовали фильтры для удаления длинноволновых сигналов или одевали на руку перчатку зеленого, фиолетового, синего или белого цвета, то комары после распыления в камере CO2 не летели на раздражитель.

Знание того, на какие краски реагируют голодные комары, а к которым они безразличны, может помочь в разработке более эффективных методов отпугивания насекомых.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии создали летающих роботов размером с насекомое, их будут использовать для искусственного опыления растений на больших территориях.​

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