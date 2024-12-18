Команды Байдена и Трампа коммуницируют в вопросе Украины: в Госдепе рассказали подробности

В администрации действующего президента США Джо Байдена заявили, что общаются с командой будущего главы государства Дональда Трампа по вопросам, связанным с войной в Украине. Что касается внешней политики, то команды общаются регулярно.

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Об этом сказал на брифинге в Вашингтоне во вторник, 17 декабря, пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, действующая и будущая администрации общаются "по ряду вопросов внешней политики".

Он напомнил, что Байден в Белом доме проводил переговоры с Трампом, а госсекретарь Энтони Блинкен беседовал с назначенным министром Марко Рубио. Кроме того, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что неоднократно общался со своим преемником.

Отвечая на вопрос о возможных предстоящих переговорах Украины с РФ о завершении войны, Миллер подчеркнул, что никто не может диктовать Киеву, когда начинать диалог с оккупантами.

"Украина – это страна, которая является жертвой агрессии России, и они должны решать, по какому пути двигаться дальше", – отметил представитель Госдепа.

Американский чиновник напомнил, что именно Украина несет на себе бремя российской агрессии, а украинцы страдают от военных преступлений и зверств.

"Они заслужили право принимать эти решения. Никто другой в мире не имеет права делать это за них", – добавил представитель внешнеполитического ведомства Штатов.

Напомним, что, по данным СМИ, Кит Келлог, которого Дональд Трамп планирует назначить специальным представителем по Украине, якобы планирует посетить нашу страну.

Также его команда работает над организацией встреч с лидерами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж. В то же время в Москву Келлог ехать не собирается.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина никому не делегировала мандат для переговоров с РФ о завершении войны. Поэтому ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным об условиях завершения войны без Украины.

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