В переходной команде новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список офицеров американской армии, которых нужно уволить из Пентагона. Акцент якобы идет на тех бывших военачальниках, которые считаются связанными с Марком Милли – экс-главой Объединенного комитета начальников штабов.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники, осведомленные в ситуации. Издание отмечает, что некоторые собеседники подвергли сомнению целесообразность таких шагов со стороны будущей администрации Трампа, который официально еще не вступил в должность.

"Планирование увольнений находится на ранней стадии после его победы на выборах 5 ноября и может измениться, когда его администрация примет форму. Было непонятно, поддержит ли сам Трамп план, хотя в прошлом он активно выступал против критикующих его руководителей оборонных ведомств", – заявили одни источники.

Также отмечается, что и во время предвыборной кампании глава Республиканской партии говорил об "увольнении "проснувшихся" генералов" и тех, кто несет ответственность за "проблемный вывод войск" из Афганистана в 2021 году.

В то же время другой источник издания сообщил, что новая администрация, скорее всего, сосредоточится именно на офицерах американской армии, которые считаются связанными с генералом Марком Милли. Он был главой Объединенного комитета начальников штабов США и при первой каденции Трампа, и частично при президентстве Джо Байдена. Также запомнился как решительный сторонник помощи Украине в войне против России.

Журналисты подчеркнули, что в книге Боба Вудворда "Война", опубликованной в прошлом месяце, цитировались высказывания Милли о Трампе как "фашисте до глубины души". Тогда союзники республиканца обвинили его в "нелояльности к бывшему президенту".

"Каждая персона, которуб поднял и назначил Милли, исчезнет. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И все они исчезнут", – заявили собеседники Reuters о планах администрации Трампа по "чисткам" в Пентагоне.

В состав Объединенного комитета начальников штабов входят высшие офицеры американских Вооруженных сил, а также руководители армии, флота, морской пехоты, Воздушных сил, Национальной гвардии и Космических сил.

Раскрытие планов по столь вероятному увольнению произошло через день после того, как Трамп, уже начавший активно формировать правительство, предварительно назначил министром обороны телеведущего Fox News, экс-майора Нацгвардии США Пита Хегсета. Тот однажды заявил о готовности "навести порядок в доме Пентагона".

"Следующему президенту США необходимо радикально сменить высшее руководство Пентагона, чтобы мы были готовы защищать нашу нацию и победить наших врагов. Многих людей нужно уволить", – сказал телеведущий в своей книге 2024 года "Война с воинами: за предательством людей, которые держат нас свободными".

Reuters пишет: пока непонятно, может ли нехватка опыта управления у Хегсета усложнить его утверждение Сенатом и приведет ли к таким масштабным увольнениямболее традиционная альтернатива для этой должности.

По словам источников, Хегсет имеет "отличный бекграунд младшего офицера, но без опыта работы в сфере национальной безопасности, который нужен министрам". Поэтому многие критикуют его за то, что он нацелился на преемника Милли – генерала ВВС Чарльза Брауна, бестактно спрашивая, "получил бы тот эту должность, если бы не был темнокожим".

"Первый источник, знакомый с планами перехода, сообщил, что Браун будет среди многих ушедших офицеров. Руководители Объединенного комитета начальников штабов и все виценачальники будут немедленно уволены", – говорится в публикации.

Некоторые нынешние и бывшие официальные лица США преуменьшают возможность такого масштабного увольнения в Пентагоне, отмечая, что оно было бы ненужным и разрушительным в "время глобального беспорядка", когда в Украине и на Ближнем Востоке ведутся войны.

Кроме того, бюрократически будет трудно уволить и заменить большую группу высокопоставленных военных чиновников США, поэтому другие собеседники издания предположили, что такое планирование может быть только "балаганством и позерством" со стороны союзников Трампа.

Вместе с тем другие убеждены, что лагерь Трампа считает, якобы Объединенный комитет начальников штабов должен сокращаться из-за бюрократической избыточности. По словам источника, такие сокращения могут быть выдержаны в организации такого масштаба как армия США.

"Эти люди не являются незаменимыми. Они очень заменимы. И еще одно дело – нет недостатка в людях, которые пойдут на эту работу. Во время Второй мировой войны мы быстро назначали людей в возрасте 30 лет или тех, кто способен стать генералами. И знаете что? Мы выиграли войну", – подытожил всю эту ситуацию собеседник Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, Трамп планирует назначить главой Нацразведки США Тулси Габбард. Бывший демократ, а сейчас республиканец известна тем, что продвигала ИПСО Кремля о биолабораториях в Украине.

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