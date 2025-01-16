В команде Дональда Трампа разрабатывают масштабную санкционную стратегию, которая должна способствовать урегулированию между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, пишет Bloomberg.

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За інформацією агентства, розглядаються два основних підходи. Один із них, якщо завершення війни проти України близьке, передбачає заходи для підтримки російських нафтовиробників, які потрапили під санкції. Інший варіант — подальше посилення санкцій.

Передбачається, що м'який підхід може включати, наприклад, підвищення цінової стелі на нафту понад $60 за барель, що дозволить російській нафті продовжувати надходити на ринок.

Більш агресивна стратегія проти Росії може включати посилення контролю за вторинними санкціями, що спричинить штрафи для європейських судноплавних компаній та азійських покупців, включаючи великі компанії в Китаї та Індії. Ще одним можливим варіантом є посилення контролю за танкерами, які транспортують російську нафту через ключові протоки в Данії та Туреччині.

Це дуже нагадує публікацію нових "правил гри" майбутньої адміністрації США. Найважливіша зміна — поява "пряника" для РФ на тлі можливого посилення "батога". Та сама "бізнес-логіка", якої багато хто очікував від Трампа та його команди. Чи спрацює вона у випадку кремлівської банди — величезне питання.