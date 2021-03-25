КНДР выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии

Алексей Титофф Мир 08:40, 25.03.2021 Обновлено: 09:47, 25.03.2021

В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты наземного базирования.

Об этом говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, передает CNN. Сообщается, что две ракеты малой дальности были выпущены из района Хамджу в провинции Южный Хамген в сторону моря, у восточного побережья КНДР.

Военные отметили, что снаряды пролетели около 450 километров, достигнув высоты 60 километров. Точный тип ракет остается пока неясным.

Совет национальной безопасности Сеула, созванный после новостей о запуске, выразил "глубокую озабоченность" и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с США.

Совместные руководители заявили, что южнокорейские военные внимательно следят за соответствующими движениями в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам.

Также премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракет как угрозу миру и безопасности "его стране и таковое, что противоречит резолюциям Организации Объединенных Наций".

"Япония заявляет о своем серьезном протесте и решительно осуждает. Необходимо усилить мониторинг и наблюдение больше, чем раньше. Я провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Мы будем работать в тесном сотрудничестве со связанными странами, включая США и Южную Корею, и мы полны решимости защищать жизни людей и мирные средства к существованию", – сказал глава японского правительства.

Суга добавил, что призывает общественность "быть полностью готовой к чрезвычайной ситуации".

Как сообщает OBOZREVATEL, Северная Корея в минувшие выходные запустила несколько ракет малой дальности, после того как осудила Вашингтон за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей.

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