КНДР приостановила поставки боеприпасов России по морю: что происходит

Северная Корея, вероятно, приостановила передачу стране-агрессору России боеприпасов морским путем. На протяжении нескольких последних недель судна, которы могли доставлять России вооружение для использования против Украины, не появлялись в портах.

Об этом в пятницу, 1 марта, сообщило корейское издание NK Pro. Журналисты пишут, что проанализировали спутниковые снимки компании "Planet Labs".

Как говорится в материале, российские суда, занимавшиеся перевозкой, перестали появляться в северокорейском порту Расон, где оружие загружалось на корабли, а также в порту назначения на Дальнем Востоке России под названием "Дунай".

По данным СМИ, судна "Ангара", "Майя-1", "Мария" и Lady R перевозили боеприпасы в Россию, совершив по меньшей мере 32 рейса. Последнее судно "Майя-1" заходило в Расон 12 февраля, а Lady R – 4 февраля. В настоящее время также не зафиксирована доставка контейнеров на экспортный причал.

Журналисты предполагают, что КНДР приостановила поставки России из-за проблем с производством боеприпасов или из-за логистических проблем.

"Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран", – подчеркивается в материале.

Недавно СБУ нашла подтверждение, что Россия убивает украинцев ракетами из КНДР. Следствие установило, что российские войска уже выпустили по Украине более 20-ти северокорейских средств поражения.

В то же время, издание CNN обнародовало информацию о том, что ракета из КНДР, выпущенная Россией по Украине, содержала американские и европейские компоненты.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея от поставки оружия в Россию получит значительные средства, которые могут возродить подорванную санкциями экономику КНДР. Ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составил всего 24,5 миллиарда долларов.

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