КНДР начнет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией – NHK

В этом году Северная Корея станет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией. Пхеньян и Москва заключили соглашение о сотрудничестве в области беспилотных технологий.

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Об этом сообщает издание NHK, ссылающееся на источники, знакомые с военными отношениями между двумя странами. По условиям соглашения Россия предоставит техническую помощь для разработки нескольких типов беспилотников, которые Северная Корея будет производить серийно.

Отмечается, что соглашение достигнуто на фоне укрепления военных связей между Москвой и Пхеньяном. В прошлом году они подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

По словам источников, это соглашение было заключено в обмен на участие северокорейских войск в войне России против Украины. Однако несмотря на сближение в оборонной сфере, Россия не будет оказывать Северной Корее поддержку в создании ядерного оружия. Москва опасается, что это усложнит ее отношения не только с Соединенными Штатами, но и с соседними государствами, включая Китай.

Напомним, северокорейский диктаторский режим продолжает снабжать российскую армию не только живой силой, но и военной техникой. Российская армия может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

Ранее сообщалось, что пусковые установки M1991 из КНДР могут представлять серьезную угрозу оборонным сооружениям и гаубицам ВСУ. Не менее тревожно то, что с помощью M1991 россияне могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

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