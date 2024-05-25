КНДР через Путина может прибегнуть к военной провокации перед выборами в США – NBC News

Северная Корея может предпринять масштабные провокационные военные действия в преддверии президентских выборов в США. На такой опасный шаг КНДР может пойти по настоянию российского диктатора Владимира Путина.

В администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены тем, что военный союз между двумя диктаторами Путиным и Ким Чен Ыном усиливается, в частности, расширяет ядерный потенциал Пхеньяна. Об этом сообщает издание NBC News.

КНДР может осуществить провокации в ближайшие месяцы, чтобы создать беспорядки накануне президентских выборов в США. Представитель американской разведки заявил, что Северная Корея в этом году будет вести себя провокационно.

Также в США предупредили, что Путин посетит Северную Корею для встречи с Кимом в ближайшие недели, чтобы закрепить новое соглашение о расширении поставок военных технологий в Пхеньян. Представители американской разведки полагают, что РФ предоставляет Северной Корее технологии атомных подводных лодок и баллистических ракет в обмен на отправку Пхеньяном России большого количества боеприпасов для войны в Украине.

Кроме того, официальные лица США обеспокоены тем, что Россия может помочь Северной Корее завершить последние шаги, необходимые для размещения ее первой подводной лодки, способной запустить ракету с ядерной боеголовкой.

Вместе с тем Пхеньян пытается заполучить баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь тысячи миль, а затем снова войти в атмосферу с неповрежденной полезной нагрузкой. Официальные лица США предупреждают, что Россия теперь может помочь КНДР достичь последних шагов. Ракета, способная нести ядерное оружие, с боеголовками станет серьезной проблемой для систем противоракетной обороны США. Более того, официальные лица США также заявили, что на одном из северокорейских ядерных испытательных полигонов возросла активность, что может указывать на подготовку к новому испытанию.

Напомним, начиная с сентября 2023 года, Северная Корея могла поставить стране-террористу России около 6700 контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Речь идет преимущественно об артиллерийских боеприпасах и снарядах к реактивным системам залпового огня.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын задумал развивать связи со страной-агрессором Россией для того, чтобы оживить экономику своей страны. Заводы начали работать с повышенной мощностью, а министр обороны признал, что экономическая ситуация в КНДР "значительно улучшилась" благодаря российским поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

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