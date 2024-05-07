Ключевым будет участие Китая: аналитик Краев объяснил, чего ожидать от саммита мира в Швейцарии

На украинский Глобальный саммит мира, который должен состояться в июне в Швейцарии, могут приехать представители 80-100 стран, при этом очень важную роль будет иметь присутствие Китая. Во время первой встречи договориться обо всем не выйдет, однако мы должны начать обсуждение хотя бы двух-трех, максимум четырех пунктов Формулы мира.

Об этом OBOZ.UA рассказал Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма". Он отметил, что все государства-участники не раскрываются, но есть информация, что их будет в районе 80-100.

Для Киева "ключевым в плане привлечения новых краев" станет участие Пекина.

"Так как во время встречи советников в Джидде (Саудовская Аравия. – Ред.) само участие Китая помогло нам привлечь Южную Африку, оно помогло нам привлечь Центральноафриканские государства, оно гарантировало участие Центральной Азии, Юго-Восточной Азии. То есть, кого бы мы не хотели нового приобщать из этих регионов (то есть по сути с широкого глобального юга), в первую очередь нужно, чтобы был привлечен Китай", – заявил эксперт. Данных о присутствии КНР на саммите пока нет.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от мероприятия, Краев посоветовал их "поубавить".

"Мы точно не сможем в рамках одного саммита договориться обо всем. Мы точно не сможем в рамках одного саммита сразу все государства присоединить к конкретным пунктам Формулы мира так, чтобы они начали работать, чтобы эта структура сразу делала все то, что мы от нее ожидаем", – уверен он.

Эксперт считает, что встреча даст старт работы по нескольких направлениях. Из 10 пунктов Формулы мира самый лучший вариант, ели это будет два-три, максимум четыре пункта, причем более общие: пищевая безопасность, экология, энергетика и так далее.

"То есть негатива резкого, кроме того, что Россия явно обострит свои атаки, у нас не будет. По позитиву – мы должны понимать, что после этого саммита именно украинская Формула мира станет общепринятой в идеале и едва ли не единственной реально работающей формулой для решения российской агрессии, которую она начала против Украины", – сказал Краев.

Он напомнил, что существует предложение Саудовской Аравии, четырехэтапный план Китая, семиэтапный план Турции и тому подобное. "Но нам нужно закрепить за собой эту тему, и нам нужно, чтобы был только украинский контекст", – подчеркнул Краев.

Говоря о финальной цели саммита, он отметил, что это долгий процесс. "Вообще завершенная работа по той формуле должна бы привести к закреплению мира и закреплению завершения российской агрессии, но это долгий процесс, как я уже говорил, за одну встречу мы точно, к сожалению, не должны ожидать каких-либо серьезных сдвигов", – поделился мнением эксперт.

Согласно позиции Украины, РФ сможет привлекаться к переговорам на более поздних этапах.

"То есть, Россия должна просто подписать то, что примут все другие государства мира, которые с нами должны пойти на переговоры и которые с нами должны эту Формулу мира изобрести и создать. То есть наша идея и наш план таков. Мы видим, что план Китая, или план других государств, которые присоединены, особенно с глобального юга, таковы, что прямо сейчас привлечь Россию к украинской Формуле мира. Как оно получится – увидим, но пока мы отстаиваем свою позицию", – заявил Краев.

Как писал OBOZ.UA, в мае стало известно, что Папа Римский Франциск был приглашен на Глобальный саммит мира в Швейцарии. Пока неизвестно, приедет ли понтифик, но Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.

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