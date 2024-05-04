В Китае по космодрому "Хайнань" запустили космическую ракету Long March-5 Y8. В первый раз в истории человечества этот зонд должен доставить на Землю образцы породы с обратной стороны Луны.

Об этом сообщают BBC, Reuters и CGTN. Ракета-носитель Long March-5 Y8 с космическим аппаратом на борту стартовала с космодрома Вэньчан на побережье южной островной провинции Хайнань в 17:27 по местному времени (12:27 по Киеву).

Приблизительно через 37 минут после старта аппарат "Чанье-6" отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту между Землей и Луной.

Миссия "Чанье-6" включает в себя орбитальный аппарат, посадочный модуль и устройство для доставки собранных образцов с поверхности спутника на орбитальный аппарат. Зонд получил название "Чанье-6" в честь богини Луны, одной из самых уважаемых в китайской мифологии.

Участие в запуске приняли ученые, дипломаты и представители космических агентств из Франции, Италии, Пакистана и Европейского космического агентства, все из которых имеют на борту "Чанье-6" полезную нагрузку для изучения Луны.

Миссия будет продолжаться в течение 53 дней. Ожидается, что зонд в июне совершит мягкую посадку в бассейне впадины Южного полюса-Айткена.

Напомним, в России отменили запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома в Амурской области. В "Роскосмосе" заявили об отмене запуска всего за несколько минут до старта ракеты. Причины отмены запуска не сообщили.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре России придумали причину своего фиаско с падением российской автоматической межпланетной станции "Луна-25", которая не смогла успешно выполнить свою миссию и разбилась о поверхность Луны.

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