Китай выиграет от любого варианта завершения войны в Украине: Болтон назвал причины и указал на главный интерес Пекина

Китай активно поддерживает Россию, предоставляя свой рынок для сбыта нефти и газа и помогая обходить западные санкции, не исключена также военная помощь. Однако конечной целью Пекина является превращение РФ в собственную "колонию".

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В настоящее время для Китая сложилась уникальная ситуация: он выиграет независимо от того, чем завершится развязанная Россией война против Украины – ее победой или полным поражением. Об этом заявил экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон в интервью "Голосу Америки".

Болтон убежден, что Китай уже активно поддерживает Россию, даже если речь и не идет о военной помощи государству-агрессору. В частности, Пекин предоставил РФ рынок сбыта для нефти и газа, а также помогает обходить западные санкции.

"Я думаю, что Китай очень активно поддерживает Россию. Конечно, мы знаем, что Китай существенно увеличил закупку нефти и газа из России, и вероятно эти цифры больше, чем публично сообщается. И со временем Китай захочет продолжать это делать на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что находящиеся под санкциями российские финансовые учреждения отмывают [в Китае] деньги из-за непрозрачности китайской финансовой системы на мировых рынках, и я думаю, что Китай может помочь России несколькими косвенными способами, независимо от того, поставляет ли он оружие в Россию непосредственно или нет", – заявил экс-советник по нацбезопасности США.

При этом возможности поставок китайского оружия России он не исключает, а в том, что зависимость РФ от Китая будет только усиливаться, эксперт и вовсе не сомневается.

"Китай может продать оружие в Беларусь. И что потом за этим последует? Он может продать оружие Северной Корее, и что после этого произойдет? Мир сложен, и легко заявить на словах: "мы не поставляем оружие непосредственно в Россию", но при этом на практике делать то, что они хотят. Россия и Китай сейчас находятся в ситуации, которую можно назвать "ситуацией договоренности". Я думаю, что их отношения будут еще более близкими, и, по моему мнению, россияне будут попадать во все большую зависимость. Я думаю, что Китай это вполне устраивает", – подчеркнул Болтон.

Он считает, что конечной целью Китая, исходя из которой Пекин оказывает поддержку России, является стремление превратить РФ в собственную "колонию".

"Я думаю, что Китай очень ясно дал понять, что они хотят доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, и в конце концов, они претендуют на глобальное доминирование. В своих публичных высказываниях они этого уже не скрывают. И Китаю очень выгодно превращение России в его сателлита – с сельскохозяйственной продукцией, полезными ископаемыми, огромной территорией, прямым выходом в Европу. Для них это очень удобный сосед", – отметил Болтон.

В то же время, считает он, Китай вовсе не так сильно заинтересован в победе России в войне против Украины – по той простой причине, что при любом исходе противостояния Пекин будет в плюсе.

"Я думаю, что при любом исходе российско-украинского конфликта Китай победит. Если Россия выиграет, полностью подчинит Украину, снова присоединит ее к России, это было бы плюсом для союзника Китая. Но если Россия потерпит неудачу, она станет более зависимой от Китая. И так, и так – Китай выиграет", – объяснил свое мнение экс-советник по нацбезопасности США.

Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин высказал убеждение, что в мире начались "тектонические сдвиги", вследствие чего Китай больше не будет просто сидеть.

Дипломат уверен, что в настоящее время связи между Китаем и Россией достаточно сильны. Он сравнил их с "двойной звездой". Пекин, как и Запад, заинтересован в ослаблении России, но ему не нужен коллапс на территории этого государства.

Однако в то же время Китай понимает, что им нужна определенная приверженность Европе, потому что неизвестно, что будет с Россией, с Беларусью. Пекин будет прилагать усилия, чтобы балансировать свое геополитическое влияние и американское геополитическое влияние в Центральной Европе.