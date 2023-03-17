Начались тектонические сдвиги, Китай больше не будет просто сидеть: Климкин озвучил прогноз

На фоне глобальных геополитических преобразований, "тектонических сдвигов" в мире Китай проснулся и начал активную игру. Именно об этом свидетельствуют, в частности, намерения главы этой страны Си Цзиньпина посетить Россию, Украину и США.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах Павел Климкин. Отношение Китая к Украине прошло "точку невозврата", подчеркнул он.

По оценкам дипломата, "Китай осознал, что Украина существует и будет существовать, готова отстаивать себя. Китайцы понимают, что Украина – это однозначно отдельная реальность. Они в какой-то мере проектируют свои отношения с нами".

Климкин уверен, что в настоящее время связи между Китаем и Россией достаточно сильны. Он сравнил их с "двойной звездой". Пекин, как и Запад, заинтересован в ослаблении России, но ему не нужен коллапс на территории этого государства.

"В то же время Китай понимает, что им нужна определенная приверженность Европе, потому что неизвестно, что будет с Россией, с Беларусью. Они будут играть на то, чтобы балансировать свое геополитическое влияние и американское геополитическое влияние в Центральной Европе", – спрогнозировал дипломат.

Он подчеркнул, что совершенно очевидно: Китай начал активную игру на международной арене. "Китай проснулся и хочет стать реальным игроком. Он понимает, что началось определенное движение, определенные тектонические сдвиги, и просто сидеть и ничего не делать уже нельзя", – подытожил он.

Полную версию интервью с Павлом Климкиным вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по информации The Japan Times, в ближайшие дни Си Цзиньпин планирует поездку в Россию. Ранее о таком визите писали и в The Wall Street Journal, но указывали другие даты – апрель или май.