Китай ввел санкции против Канады: кто попал в список ограничений

Китай объявил санкции против канадских организаций Uyghur Rights Advocacy Project и Canada Tibet Committee и 20 человек, занимающихся вопросами прав уйгуров и Тибета. Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страну.

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Об этом сообщает Reuters. Как отметили в Министерстве иностранных дел Китая, санкции вступили в силу 21 декабря.

Отмечается, что Китай замораживает "движимое и недвижимое имущество" организаций Uyghur Rights Advocacy Project (Проект защиты прав уйгуров) и Canada-Tibet Committee (Канадский тибетский комитет) на своей территории. Запрет на въезд в Китай, Гонконг и Макао получили 15 человек, связанных с уйгурской организацией, а остальные 5 – с тибетским комитетом.

Такое решение стало продолжением дипломатического противостояния между двумя странами, которое продолжается из-за многочисленных конфликтов в области прав человека. В Канаде его пока не комментировали.

Уйгуры – мусульманское меньшинство, проживающее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Правозащитники обвиняют Китай в нарушении прав уйгуров. По данным правозащитных организаций, десятки тысяч человек подвергаются принудительному труду в специальных лагерях.

Пекин отрицает эти обвинения, называя лагеря "образовательными центрами". Свою политику в отношении уйгуров Китай объясняет борьбой с терроризмом и сепаратизмом.

Синьцзян был независим или полунезависим в разное время, пока Китай не включил его в свой состав в 1949 году.

Тибет также находится под контролем Китая с 1950-х годов. Пекин называет это "мирным освобождением", в то время как международные организации регулярно обвиняют его в жестком подавлении тибетской культуры, религии и свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, обострение торгового конфликта между Китаем и США отразилось на поставках компонентов для производства БПЛА в ЕС и Штатах. Это играет роль в российско-украинской войне, ведь дроны стали важной частью обороны Украины.

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