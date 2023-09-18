1. Страны в ответе за своих вассалов. То есть ругать за действия Северной Кореи следует не столько Ким Чен Ына, сколько Си.

Если КНДР действительно будет поставлять мордору боеприпасы и за это получать от него стратегические технологии, угрожающие Республике [Южная] Корея, Японии, а также тихоокеанскому побережью Соединённых Штатов, то это уже явится реальной угрозой не только Украине, но и Цивилизации в целом, а по большому счёту — человечеству.

Тогда — одно из двух. Либо (1) КНР — враг этого самого человечества, поскольку и россия (в значительной степени), и КНДР (практически полностью) от Китая зависят, а стало быть — это просто выполняется китайская геополитическая воля, либо (2) КНР — мямля, не могущая повлиять даже на своих сателлитов, не имеющая в таком случае в мире никаких глобальных перспектив, как и сколько-нибудь реального влияния: одни понты.

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Если же ни то, ни другое, то вышеупомянутого сотрудничества Северной Кореи с мордором быть не должно.

Ближайшее будущее покажет, во что именно превратился сегодняшний Китай, и если он в самом деле то ли враг Цивилизации, то ли бесхребетное говно, то этой самой Цивилизации предстоит сделать адекватные выводы, ибо хоть она-то уж мямлей быть не должна, а тем более — врагом самой себе.

Близится время серьёзных решений Главной страны мира по китайскому вопросу.

2. Ну а Украине, тем временем, умудрились позавидовать, что она подверглась разбойничьему нападению россии. Дескать, благодаря войне ускоряется принятие Украины в ЕС — а это на Балканах воспринимается крайне ревниво.

Особенно отличился албанский премьер Эди Рама. Он как бы в шутку спросил представителей балканских государств: "Кто кого должен атаковать, чтобы быстрее получить членство?"

"Болгария может легко напасть на Северную Македонию, Хорватия может напасть на Сербию, Сербия может напасть на Косово, Босния может напасть сама на себя … так что мы все можем быть готовы присоединиться к поезду с Украиной", — сказал премьер-министр Албании.

Человечество сходит с ума.