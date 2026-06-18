Аналитики обращают внимание на визит "вице-президента" КНР Хань Чжэна в Беларусь 6-8 июня.

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Він, зокрема, нагадав Лукашенкові про домовленість із Сі Цзіньпіном щодо участі Білорусі в мегапроєкті "Один пояс – один шлях".

Тож країна ця залишається важливою ланкою відповідного сухопутного маршруту, тобто не може втягуватися в авантюри й конфлікти.

Тому заступник Головного китайця фактично й повідомив директорові Білорусі, що Сі має бути для нього важливіше за Путіна. Війна війною, а "пояс і шлях" – за розкладом.

Справа в тому, що, приймаючи рішення щодо безглуздого нападу на Україну, Путін ані з ким не радився. Він просто довів несподівано обрану опцію до відома – як Лукашенка, так і Сі.

Відповідно ніхто йому нічого й не обіцяв, а вся підтримка – ситуативна й може стати вельми обмеженою чи навіть умовною будь-якої миті.

Як відомо, позиція КНР (і Білорусі) завжди була чітка, зрозуміла й послідовна: жодної допомоги режимові [вставити прізвище залежно від обставин]…