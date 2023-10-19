Китай уже имеет 500 ядерных боеголовок: темпы наращивания запасов опередили прогноз Пентагона

Китай превзошел предыдущие прогнозы по размеру своего ядерного арсенала и теперь производит еще больше оружия. Официальный Пекин имеет в своем арсенале более 500 действующих ядерных боеголовок и, вероятно, к 2030 году будет иметь более 1000 боеголовок.

Такие данные содержаться в ежегодном докладе Пентагона о вооруженных силах КНР, опубликованном в четверг. Об этом пишет Reuters и Politico.

Министерство обороны США полагает, что по состоянию на май 2023 года в арсенале Китая было более 500 ядерных боеголовок, что примерно на 100 больше, чем в прошлом году.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что последние оценки ядерного арсенала Китая "превышают предыдущие прогнозы". В прошлом году в США подсчитали, что Китай будет иметь 1000 боеголовок к 2030 году и 1500 к 2035 году.

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"Мы видим, что КНР (Китайская Народная Республика) продолжает довольно быстро модернизировать, диверсифицировать и расширять свои ядерные силы", – заявил высокопоставленный представитель США во время брифинга.

Кроме того, ВМС Китая имеют более 370 кораблей и подводных лодок по сравнению с 340 кораблями, которые они имели в прошлом году.

Расширение военно-морских сил играет центральную роль в стремлении президента Си Цзиньпина сделать Китай выдающейся военной державой в регионе, а Пекин уже обладает крупнейшим военно-морским флотом в мире.

Также согласно докладу, Китай, вероятно, будет использовать свои новые реакторы-размножители на быстрых нейтронах и предприятия по переработке для производства плутония для своей растущей программы создания ядерного оружия, несмотря на то, что китайские официальные лица публично заявляют, что эти объекты предназначены для "мирных целей".

Кроме того, Китай, вероятно, завершил строительство трех новых площадок для твердотопливных ракетных шахт в 2022 году, включая не менее 300 новых шахт межконтинентальных баллистических ракет, и загрузил в шахты "по крайней мере несколько" межконтинентальных баллистических ракет.

Примечательно, что данный доклад Пентагона появился в то время, когда администрация Байдена готовится к потенциальной личной встрече между президентом Джо Байденом и Си Цзиньпином в Калифорнии в следующем месяце. Но напряженность в отношениях между странами по-прежнему высока: Пентагон на этой неделе рассекретил ряд видеороликов и изображений, демонстрирующих рост количества китайских истребителей, преследующих американские военные самолеты в Южно- и Восточно-Китайском море в этом и прошлом году.

Добавим, что ядерный арсенал Пекина все еще намного меньше, чем у России или США. По состоянию на январь у России было 5889 ядерных боеголовок. По данным независимого Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в США их было 5244.

Напомним, Россия, США и Китай, согласно новым спутниковым снимкам, в последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне того, как напряженность между тремя крупнейшими ядерными державами достигла своего пика за последние десятилетия.

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