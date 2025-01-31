Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона: в FT раскрыли подробности

Китай строит военный командный центр в западной части Пекина, который в 10 раз больше Пентагона. На спутниковых снимках можно наблюдать строительную площадку площадью примерно 6,07 кв. км с глубокими ямами.

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Об этом говорится в статье Financical Times со ссылкой на американских чиновников. Вероятно, там разместят крупные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта или ядерной войны.

Спутниковые снимки, проанализированные FT, свидетельствуют о том, что масштабное строительство стартовало в середине 2024 года. По словам трех осведомленных источников, некоторые разведывательные аналитики дали этому проекту название "Пекинский военный городок".

По словам бывшего руководителя отдела анализа Китая ЦРУ Денниса Уайрлера, такое строительство может указывать на намерения Китая по ведению ядерной войны.

"Если будет подтверждено, этот новый передовой подземный командный бункер для военного руководства, включая президента Си как главу Центральной военной комиссии, сигнализирует о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой потенциал для ведения ядерной войны", – подчеркнул он.

В то же время бывший аналитик изображений в Национальном агентстве геопространственной разведки Ренни Бабиац отметил, что на месте строительства работает по меньшей мере 100 кранов, "разрабатывая подземную инфраструктуру".

"Анализ изображений свидетельствует о строительстве нескольких возможных подземных объектов, соединенных возможными подземными ходами, хотя для более полной оценки этого строительства требуются дополнительные данные и информация", – сказал он.

Как пишет издание, ссылаясь на бывшего сотрудника разведки, этот объект "обеспечит большую защиту от разрушающих бункеры американских боеприпасов, а также от ядерного оружия". В то же время некоторые эксперты сомневаются, подходит ли эта территория для подземных бункеров.

"Территория земли намного больше, чем обычный военный лагерь и военная школа, поэтому можно лишь предположить, что это место для административной организации или обширной тренировочной базы", – сказал один из них.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат Трампа на должность госсекретаря Марко Рубио считает, что Китай вторгнется в Тайвань уже к концу этого десятилетия. Итак, Китай является "наибольшей угрозой" для Соединенных Штатов. В то же время как именно Америка "будет иметь дело" с китайским вторжением на Тайвань, Рубио не объяснил, отметив лишь, что оно неминуемо.

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