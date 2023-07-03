Китай стремится к более тесному военному сотрудничеству с Россией: что оно будет предусматривать

В китайской столице Пекине 3 июля министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу провел встречу с главнокомандующим военно-морским флотом РФ Николаем Евменовым. Китайский генерал-полковник заявил о намерении "продолжать и углублять" военные связи со страной-агрессором Россией.

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На это обратило внимание агентство Bloomberg. Ли Шанфу сказал, что "совместными усилиями обеих сторон отношения между двумя вооруженными силами будут продолжать углубляться и укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса и выходить на новый уровень".

Также он ожидает, что военно-морские флоты РФ и КНР смогут регулярно проводить совместные учения и "расширить практическое сотрудничество".

Журналисты отметили: это свидетельствует о том, что Москва по-прежнему пользуется поддержкой Пекина, даже после бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Есть признаки, что Китай "укрепляет связи" с Россией. Например, вскоре после "Марша справедливости" "вагнеровцев" министерство иностранных дел КНР заявило, что поддерживает действия РФ по "поддержанию национальной стабильности", а глава МИД Цинь Ган встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно Европейский Союз призвал Китай надавить на Россию, чтобы Кремль немедленно, полностью и безоговорочно вывел свои войска с территории Украины. Там уверены, что китайская сторона может повлиять на Кремль.

– Посол КНР в Европейском Союзе Фу Конг при этом предположил, что Пекин может поддержать стремление Украины восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

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