Китайский дипломат и спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй после посещения двухдневного саммита в Джидде по достижению мира в Украине, поддержал продолжение дискуссии и на новой политической платформе. Он указал, что Пекин остается скорей нейтральной стороной, но готов предпринимать все усилия, чтобы российско-украинская война прекратилась.

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Об этом сообщило издание The Guardian. Участие Китая в этом саммите стало настоящим прорывом, поскольку на аналогичной встрече в Дании его представители отсутствовали, хотя и были приглашены.

"У нас много разногласий, и мы слышали разные точки зрения, но важно, чтобы наши принципы были общими. Нам удалось достичь соглашений о создании рабочих групп для проработки деталей ключевых тем, занимающих видное место в формуле мира, озвученных президентом Зеленским. Она состоит из десяти пунктов, и параллельная группа послов продолжит техническую работу по этим вопросам", – указал Хуэй.

Западная пресса подчеркивает, что Пекин поддерживает тесные экономические и дипломатические отношения с Россией с тех пор, как диктатор Путин отдал приказ о вторжении, и обвиняет западные силы под руководством США в стремлении затянуть конфликт путем предоставления оружия и поддержки Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите в Саудовской Аравии приняли участие более сорока стран мира. Это втрое больше, чем участников первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене.

Помимо западных партнеров Украины, прибыли представители Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и стран Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с РФ.

"Китай также заявил о своем нейтралитете, несмотря на предоставление России жизненно важной поддержки, которая помогла смягчить последствия экономических санкций и дипломатической изоляции. Тем не менее, избегая аналогичной встречи в июне в Копенгагене, Китай принял участие в саудовской встрече, что может свидетельствовать об углублении его связей с принимающей страной", – написал о событии The New York Times.