Китай намерен утроить количество своих ядерных боеголовок – Kyodo

Китай рассматривает возможность утроения своих запасов ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. Это происходит на фоне возможной дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня.

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Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на свои источники. По их словам, план, разработанный Народно-освободительной армией, уже одобрен президентом Си Цзиньпином.

Некоторые эксперты по иностранным делам предупреждают, что если Китай добьется цели модернизации своих вооруженных сил, он может отказаться от своей политики "не применять первым".

Источники сообщили, что в ноябре высшее руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность смертоносного потенциала, проанализировав, что ядерное оружие России предотвратило лобовое столкновение между НАТО и Москвой, несмотря на ее агрессию против Украины.

Источники добавили, что количество ядерных боеголовок, имеющихся у Китая, вероятно, возрастет до 550 в 2027 году, когда будет отмечаться 100-летие основания вооруженных сил страны, и до 900 в 2035 году.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, во всем мире у России имеется 5977 ядерных боеголовок, а у США – 5428.

Напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами усилилась, особенно после того, как в начале августа Тайвань посетила бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Растут опасения, что самоуправляемый демократический Тайвань может стать горячей точкой военного конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшем будущем, поскольку Пекин рассматривает остров как отступническую провинцию, которая должна быть воссоединена с материком, при необходимости силой.

Напомним, Центр стратегических и международных исследований считает, что вторжение Китая на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. Вряд ли оно завершится победой Пекина.

Как писал OBOZREVATEL, командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей предостерег, что Китай может совершить попытку захвата Тайваня военным путем не к 2027 году, как анонсировал Си Цзиньпин, а гораздо раньше. Речь может идти о конце 2022 – середине 2023 года. По его словам, Вашингтон не должен списывать со счетов такую вероятность.