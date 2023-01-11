Но записывать Пекин в союзники рановато

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Китайцы совершили политический камин аут для западной аудитории. Financial Times издала ряд политических заявлений тамошних дипломатов, которые важны для украинской аудитории:

Далее текст на языке оригинала.

– Путіну не довіряємо і не розуміємо, він з’їхав з глузду. Від його війни дистанціюємося, ми про неї навіть не знали.

– Політичні інвестиції в Росію не виправдали себе, їх треба переглядати.

– Вважаємо, що після поразки у війні Росія перетвориться на "незначну політичну й економічну силу".

– Зробимо все, щоб не допустити конфлікту з рештою світу, особливо з Європою.

Подібно, що між США та Китаєм окреслюється потепління. Принаймні, Сі старається догодити Байдену. Пекін навіть змінив міністра закордонних справ – консерватора на доволі ліберального посла в США. Сі понизив градус своєї войовничої риторики щодо Тайваню, а Вашингтон заявляє, що ситуація навколо острова покращується.

Стаття FT – продукт непублічної дипломатії оновленого китайського МЗС, яким керує Цинь Ган, людина з американськими контактами та досвідом... Така собі неофіційна декларація політичного курсу. Хоча зайвих ілюзій мати не варто.

Малоймовірно, що керівництво Китаю не знало про воєнні плани фюрера. Точно КНР не відмовиться від ідеї анексувати Тайвань. Нинішня м’яка риторика – ситуативна. Китай зробив висновки з війни бункерного і зрозумів, що поки не готовий протистояти світу.

КНР і далі використовує Росію для відволікання уваги Заходу і як донора для своєї економіки (ось уже і нафта по 37 дол. за барель). Обидві ролі не обіцяють Московії нічого хорошого – ізольована підсанкційна країна з ресурсною залежністю від Сі.

В кожному разі, – для України потепління взаємин Китаю та США – це хороший тренд.

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