Китай и Индия возобновили переговоры для разрешения спора по спорной границе в Гималаях: что происходит

Китай и Индия впервые за пять лет возобновили переговоры на высшем уровне, чтобы разрешить давний спор о границе в Гималаях. Министр иностранных дел Китая Ван И и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал провели встречу в Пекине, по результатам которой договорились работать над разрешением вопроса.

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Как пишет CNN, это была их первая официальная встреча в качестве специальных представителей своих стран по пограничным вопросам с конца 2019 года. Переговоры состоялись 18 декабря после того, как в октябре Индия и Китай достигли соглашения о разведении войск и патрулировании вдоль участков спорной границы, где две ядерные страны "находятся в напряженном противостоянии после смертоносного столкновения в 2020 году".

В заявлении МИД Китая говорится, что Ван и Довал подтвердили свою приверженность поиску пакета решений пограничного спора, которые были бы "справедливыми, разумными и приемлемыми для обеих сторон".

Они пообещали продолжить реализацию соглашения о разъединении и подчеркнули, что спор следует урегулировать надлежащим образом, чтобы "не допустить влияния на развитие двусторонних связей".

"Обе стороны согласились продолжить принятие мер по поддержанию мира и спокойствия в приграничных районах и содействию здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений", – говорится в заявлении китайского МИД.

Оба чиновника также договорились об укреплении трансграничных обменов, включая возобновление поездок индийских паломников в Тибет, трансграничное речное сотрудничество и приграничную торговлю в Натуле, горном перевале в индийском штате Сикким.

В свою очередь в заявлении МИД Индии были подтверждены общие детали встречи, а также добавлено, что министры "подчеркнули необходимость обеспечения мирных условий на местах, чтобы проблемы на границе не сдерживали нормальное развитие двусторонних отношений".

"Опираясь на уроки событий 2020 года, они обсудили различные меры по поддержанию мира и спокойствия на границе и повышению эффективности управления границами", – говорится в заявлении.

В то же время накануне стало известно, что Китай одобрил строительство ГЭС стоимостью 137 млрд долларов на нижнем течении реки Ярлунг Цангпо в Тибете, которая может сгенерировать втрое больше электроэнергии, чем плотина "Три ущелья". Эта дамба может стать крупнейшей в мире, одним из самых дорогих инфраструктурных проектов в истории и значительным толчком для восстановления экономического роста в Китае.

Как отмечает Bloomberg, этот проект может привести к напряжению между КНР и Индией, поскольку река Ярлунг Цангпо протекает через спорную территорию Аруначал-Прадеш и впадает в одну из основных рек Индии.

"Это огромный инженерный проект. Река имеет замечательный потенциал для гидроэнергетики. Однако все страны ниже по течению будут беспокоиться о последствиях уменьшения водотока. Индия очень обеспокоена этим вопросом", – прокомментировал Дэвид Фишман, старший менеджер энергетической консалтинговой компании Lantau Group в Шанхае.

Что изветно о конфликте Китая и Индии

Отношения между Китаем и Индией едва начали стабилизироваться после четырехлетнего застоя, вызванного столкновением на границе в июне 2020 года, когда погибло около 20 индийских и по меньшей мере четверо китайских солдат.

Обе страны сохраняют значительное военное присутствие вдоль своей фактической границы протяженностью 4057 км, известной как Линия фактического контроля, которая никогда не была четко определена и оставалась источником трений со времен кровопролитной войны Индии и Китая в 1962 году.

Столкновение, которое произошло четыре года назад вдоль спорной границы между индийским Ладакхом и контролируемым Китаем регионом Аксай-Чин, привело к первым известным жертвам конфликта за более чем четыре десятилетия.

С тех пор было проведено несколько раундов переговоров для снижения напряженности, однако очаги напряженности сохранились, в том числе в районах, которые ранее патрулировались обеими сторонами, но которые с тех пор стали так называемыми буферными зонами.

Последняя попытка ослабить напряженность предпринимается на фоне дипломатических усилий Китая по налаживанию отношений с несколькими союзниками США и партнерами, включая Японию и Австралию, в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом, пишет CNN.

Соглашение о пограничном патрулировании, достигнутое в октябре, рассматривается экспертами как позитивное событие. Оно было достигнуто всего за несколько дней до встречи китайского лидера Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казани, РФ, на полях саммита БРИКС, указывается в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование из России и теперь закупает его на Западе. Как говорят аналитики, такие изменения существенны для политики страны, которая традиционно зависит от российских поставок. По данным источников Bloomberg, планы по совместной разработке вертолетов и истребителей были отложены, как и аренда атомной подводной лодки РФ для обучения индийского экипажа. В настоящее время Индия строит собственные суда.

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