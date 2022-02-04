Ким Чен Ын вывел в свет жену и тетю, мужа которой казнил при всех: как они выглядят

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Джу, которая крайне редко появляется на публике, посетили концерт в честь Лунного Нового года в Пхеньяне. С ними на мероприятии присутствовала и главы КНДР Ким Гён Хи, мужа которой казнили в 2013 году.

Они появились в зале театра Мансудэ 2 февраля. Присутствующие встретили лидера овациями и криками "Ура!" Мероприятие транслировало Центральное телевидение Северной Кореи, пишет Yonhap (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В духе пропаганды дикторы, которые освещаливизит политика в театр, рассказали, что артисты на сцене исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали "целеустремленное единство северокорейского народа и его преданность делу построения социалистической страны, которой может позавидовать весь мир".

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При этом, во время выступления артистов Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Джу улыбались и разговаривали, сидя рядом с Ким Гён Хи, тетей лидера, которая впервые за два года появилась на публике. После выступления супружеская чета сфотографировалась вместе с артистами.

Отметим, жену Ким Чен Ына до этого видели последний раз в сентябре 2021 года.

Судьба женщины была под вопросом после того, как ее муж Чан Сон Тхэк был казнен за государственную измену и коррупцию в 2013 году. Казнь провели публично – Ким отдал приказ расстрелять родственника из пулемета в Военной академии бандитского оружия недалеко от столицы Пхеньяна, а затем его тело сожгли огнеметом.

Точная причина казни неизвестна, но в СМИ Северной Кореи, которые контролируются лидером, называли Сон Тхэка "человеческой мразью хуже собаки".

Известно, что после смерти Ким Чен Ира Сон Тхэк помог Ким Чен Ыну занять место отца. Однако потом он якобы лоббировал реформы, которые подрывали тоталитарную власть лидера.

Поскольку Ким Гён Хи после этих событий 6 лет не появлялась на публике, поползли ошибочные слухи, что ее тоже казнили или же она покончила с собой.

Гён Хи является сестрой отца Чен Ына – покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до этого жителям КНДР показали пропагандистский фильм о Ким Чен Ыне. Северокорейское телевиденье объяснило нездоровую худобу лидера. Диктор заверил, что тот "высох", переживая за народ.