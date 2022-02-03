Ким Чен Ын похудел еще сильнее и с трудом передвигается: в КНДР придумали отговорку

Государственное телевидение Северной Кореи выпустило фильм про лидера Ким Чен Ына. При этом глава КНДР в нем предстал не только еще более худым, но и достаточно изможденным, однако телевизионщики объяснили такой его внешний вид хлопотами о народе.

Как сообщает NK News, пропагандисты Центрального телевидения Кореи (KCTV) заявили, что в 2021 году Ким Чен Ын "совсем зачах" из-за "беспокойства" о народе, его бедности и болезнях. Свежие кадры с главой КНДР были показаны в документальной ленте под названием "2021: Великий победоносный год" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фильм о Ким Чен Ыне появился после череды "исчезновений" северокорейского лидера. Тот несколько раз в прошлом году надолго пропадал с информационного поля. Более того, ряд международных агентств тогда предположили, что он тяжело болен или даже умер.

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Когда же в декабре 2021 года тот снова стал появляться на публике, он выглядел изможденным и худым, старше своего возраста, а одежда на нем буквально "висела".

На кадрах фильма видно, как он с трудом передвигается по ступенькам – боком, медленно ставя ноги на деревянные доски, в то время как сопровождающие его люди в униформе идут без особых сложностей лицом вперед.

Промолчать о внешних переменах в облике Ким Чен Ына журналисты не смогли, так как факт был уж слишком очевидным. Говоря о потере веса лидера, диктор в фильме сказал: "Он показал нам свою отцовскую сторону, упрямо невзирая на снег, дождь и ветер, взяв на себя судьбу нации и людей, таких как его собственные дети. Его тело полностью высохло, так как он сильно страдал и беспокоился, чтобы осуществить мечты людей".

Также в фильме показаны кадры, где глава Северной Кореи скачет на белом коне по лесу и по пляжу возле одного из своих особняков на восточном побережье.

При этом в фильме демонстрируют танки и оружие. Также в нем упоминается голод, с которым столкнулась нация и распространение по стране коронавируса.

В фильме впервые были показаны сцены заседания Президиума Политбюро под руководством Ким Чен Ына, где у каждого из высших должностных лиц были книги в твердом переплете с фотографией Кима на обложке.

Он также показал совершенно новые кадры, на которых Ким в летней одежде делает групповое фото с военнослужащими.

В другой части фильма продемонстрировали присутствие лидера на октябрьской ракетной выставке. Показали и фото испытаний ракет, но без свежих видео. Напомним, 30 января КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету средней дальности, скорость которой в 16 раз опередила звук. Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

В фильме также показали новые кадры крупных проектов жилищного строительства, которые не уложились в сроки до конца года, в том числе нового 80-этажного небоскреба в Северной Корее.

При этом мировые СМИ отметили, что пропагандистский фильм выпустили с целью представить пугающую потерю веса Кимом, как жертву из солидарности с голодающими. Ожидается, что в ближайшие недели KCTV будет многократно ретранслировать документальный фильм.

Напомним, Ким Чен Ын сильно поправился после прихода к власти. В NK News предположили, что это случилось из-за пристрастия лидера к сыру и вину. Когда же вес начал стремительно падать, главе КНДР приписывали много болезней.

При этом, сложности с передвижением у лидера были заметны и ранее, так как он страдает подагрой.

По данным издания, в 2021 году Ким взял как минимум семь перерывов продолжительностью две недели и более. Он также надолго исчезал из поля зрения общественности в 2020 году.

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