Ким Чен Ын призвал свою армию интенсивнее готовиться к войне: на учениях отработали штурм пограничных постов

Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ин призвал свою армию более интенсивно готовиться к войне "в соответствии с текущими обстоятельствами". Его заявление было высказано во время военных учений в стране, которые проходили 6 марта, имитирующие захват сторожевых постов в Южной Корее.

Эту информацию передает NK News. Ким Чен Ин выразил свой призыв на фоне масштабных совместных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки под названием "Щит свободы", стартовавших 4 марта.

На фотографиях из учений видны войска и вертолеты, которые тренируются захватывать пост, подобный тому, который находится на границе с Южной Кореей.

Лидер КНДР лично руководил военными учениями, включавшими штурм пограничных постов. Предварительно он заявил, что "вправе уничтожить своего соседа" и больше не стремится к мирному объединению.

В то же время представитель Министерства обороны Северной Кореи утверждает, что Южная Корея и США "понесут большие потери" из-за военных учений, которые начались на этой неделе, и по его мнению, представляют угрозу для существования правительства в Пхеньяне. Эти учения партнеров будут продолжаться до 15 марта и будут включать не менее 48 полевых учений.

Ранее сообщалось, что Северная Корея с июля 2023 года отправила в Россию около 6700 контейнеров с боеприпасами. Эти поставки могли включать более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.

Напомним, Северная Корея от поставок оружия в Россию получит значительные средства, которые могут возродить подорванную санкциями экономику КНДР. Ведь бюджет этой маленькой страны в прошлом году составил всего 24,5 миллиарда долларов.

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