Ким Чен Ын приказал войскам КНДР быть готовыми задействовать ядерное оружие – Reuters

В КНДР был проведен испытательный запуск стратегических крылатых ракет. Контролировал его ход диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

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Он также приказал северокорейским войскам быть готовыми задействовать ядерное оружие. Об этом говорится в материале Reuters.

В КНДР состоялся испытательный запуск стратегических крылатых ракет, контролируемый Ким Чен Ын. Северокорейский диктатор отдал приказ о переводе войск в полную готовность к использованию ядерного оружия, что, по его словам, "обеспечит наиболее эффективную защиту" этого изолированного агрессивного государственного образования.

Испытания, как отметили государственные северокорейские СМИ, были заявлены как "предупреждение" для "врагов, серьезно нарушающих безопасность и усиливающих конфронтационную среду". Также они якобы должны продемонстрировать "готовность различных средств ядерной операции".

"То, что гарантируется мощной поразительной способностью, – это самая совершенная способность сдерживания и обороны. Это ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР – постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность с помощью надежного ядерного щита путем получения более тщательной боевой готовности ядерных сил и полной готовности ядерных сил к их применению", – процитировало слова Кима информационное агентство KCNA.

Пуски произошли в среду, 27 февраля, над морем у западного побережья Корейского полуострова.

Вооруженные силы Южной Кореи выявили признаки подготовки к запуску ракеты в среду и отследили несколько крылатых ракет после того, как они были запущены около 8 утра по местному времени.

"Северная Корея в течение нескольких лет разрабатывала стратегические крылатые ракеты, предназначенные для доставки ядерных боеголовок. Этот тип ракеты, как правило, вызывает меньше тревоги и осуждения со стороны международного сообщества, чем баллистические ракеты, поскольку они официально не запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности запретил КНДР разработку баллистических ракет и ядерного оружия и ввел ряд санкций за нарушение", – отмечает Reuters.

В своем заявлении о переводе войск в готовность к применению ядерного оружия Ким Чен Ын не назвал ни одной страны – "врага", которому адресовано "предупреждение". Однако он продолжил использование уже привычно резкой риторики в отношении США и Южной Кореи – несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о намерениях возобновить контакты с северокорейским диктатором.

Напомним, накануне, 27 февраля, стало известно, что КНДР отправила дополнительные войска в Россию. Их планируют задействовать на Курщине. По предварительным данным, речь может идти примерно о 3 тыс. военных КНДР.

Впервые северокорейские войска на территории РФ были развернуты в октябре прошлого года.

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