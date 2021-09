В Германии пронесся разрушительный торнадо: есть пострадавшие. Видео

На севере Германии в портовом городе Киль пронесся торнадо. Пострадали как минимум шесть человек: трое получили серьезные травмы и еще трое – легкие.

Инцидент произошел вечером в среду, 29 сентября. Как пишет DW, непогода вызвала разрушения: вырвала с корнями деревья и сорвала несколько крыш (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На месте разгула стихии работала полиция, пожарные и спасательные службы.

Травмы получили члены местного гребного клуба, нескольких из них сильный ветер выбросил в море. NDR.de передает, что когда это произошло, гребцы как раз возились со своими лодками на пристани.

По словам очевидцев, несколько людей прыгнуло в воду, чтобы вытащить пострадавших на берег.

Отмечается, что набережная во время торнадо была относительно пустой, потому что перед этим прошел дождь.

Накануне природного ЧП немецкая метеорологическая служба (DWD) прогнозировала в этом районе ветер со скоростью до 110 км/ч. Кроме того, в выходные в Киле ожидаются сильные ливни.

Just observed a tornado while riding the bus home. A lot of rescue staff on its way. Sad news is that there are reports of several people injured … Please stay safe @stadt_kiel @kn_online @NDRsh #Tornado #Kiel pic.twitter.com/Odfhmy4iwB