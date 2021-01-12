Блокировка сетями аккаунтов Трампа – это очень интересный и неоднозначный кейс. Он поставил мир перед значительно большими вызовами чем "штурм" Капитолия. Потому что штурм – это механизм из прошлого, а блокирование аккаунтов – из будущего.

1. Можно зафиксировать институализацию новой транснациональной "ветви" власти. Да, конечно, это уже не "ветвь", а что-то на порядок выше и сложнее, впрочем для понимания нашего стереотипного воображения использую этот привычный уху термин. Думаю, нас ждет впереди много исследований на эту тему.

Есть ли предел у такой власти?

Начнут ли после этого политики искать и развивать альтернативные каналы коммуникации с избирателями?

Даст ли это событие старт развитию многочисленных национальных соцсетей, независимых от глобальных?

Появятся законодательные инициативы по ограничению фактической власти владельцев соцсетей? Начнется нормативное урегулирование этой сферы? Скажем, блокирование официального аккаунта действующего президента, который еще вправе издавать нормативные акты и принимать решения, ограничивает доступ граждан к официальной информации.

2. Этот кейс очень серьезно ставит вопрос о свободе слова. Должны ли соцсети гарантировать это право? В конце концов, они частные и теоретически могут устанавливать собственные правила общения вплоть до запрета употреблять названия стран или фамилии неудобных политиков.

Где эта граница – между гарантированными государством правами и частной "территорией" в соцсетях, на которой позволили всем желающим поговорить между собой о жизни?

Возможно ли оставаться в глобальном коммуникационном хабе и быть при этом независимым в высказываниях и суждениях?

Появятся ли в будущем законы, которые будут устанавливать границы возможных запретов со стороны соцсетей? Потому что сейчас они могут запретить что угодно, скажем, выкладывать фото домашних любимцев или писать о COVID-19.

Не изменится ли теперь в мире подход к пониманию свободы слова?

3. Пожалуй, этот кейс станет началом для дискуссии а затем и появления нового вида уголовного наказания – запрет пользоваться соцсетями на определенное время. Это, я вам скажу, хуже лишения свободы в нынешних условиях.

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