Блог | Ростислав Демчук: Казахстану Россия больше не нужна: нефть теперь идет в Европу через порт Батуми

Казахстан демонструє, що для транспортування своєї нафти в Європу йому Росія більше непотрібна — казахська нафта тепер іде в Європу через порт Батумі.

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Казахстан у 10 разів збільшив експорт нафти в обхід Росії! Казахстан різко наростив експорт нафти в обхід Росії після серії інцидентів на терміналі в Новоросійську, через який до війни за кордон вивозилося понад 80% казахстанських барелів. За підсумками 2022 року Казахстан експортував 1,328 млн. тонн нафти через порти Грузії — в 10 разів більше, ніж роком раніше, підрахував Reuters на основі даних трейдерів та експедиторів.

Найбільший виробник нафти і газу в Казахстані — "Тенгізшевройл" — минулого року відвантажив до Батумі 252,5 тисячі тонн нафти, незважаючи на те, що транспортування до грузинського порту складніше та дорожче, ніж у Новоросійськ.

Нагадаю! США активно співпрацюють із владою Казахстану, щоб запустити експорт нафти з країни в обхід Росії, повідомив у листопаді минулого року американський посол в Астані Деніел Розенблюм. За його словами, у переговорах беруть участь як американські компанії, які видобувають нафту на найбільшому в Казахстані родовищі Тенгіз, так і партнери з інших країн.