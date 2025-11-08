Гениальность казахского президента Касым-Жомарта Токаева заключается в том, что даже попытку государственного переворота в родной стране он умело использовал для существенного укрепления личной власти, окончательно одолев неприемлемую конкуренцию со стороны своего былого патрона Назарбаева именно благодаря этим волнениям, сами волнения победив с помощью "ОДКБ", то есть России, а ту же Россию - чтоб ушла оттуда вон, когда стала не нужна, - легко выгнал при содействии КНР, после чего с успехом противостоит и РФ, и Китаю уже при поддержке Трампа, сумев его привлечь практически за бесценок (какие-то там редкоземельные металлы), а чтоб и китайцы тоже не обижались – предоставив им транскаспийский путь (как заведено – имени Трампа) в Европу мимо России (через Азербайджан и то ли Грузию, то ли – теперь уже – Армению).

Однако же на тортике должна была оказаться обязательная вишенка - и этой вишенкой на радость вечному другу Трампу стало (трампампам!) торжественное объявление о сенсационном присоединении Казахстана к Соглашению Авраама, вследствие которого - даже если учесть не только Израиль, Эмираты, Бахрейн, далекое Марокко, которое почему-то тоже там, но и Судан, еще не решивший, там он или нет, – общая территория стран этого "Трамп-клуба силы" сразу растет вдвое с лишним (если же таки без Судана, то и вовсе "в разы раз"), а то, что в отличие от прочих стран-членов Казахстан и без Авраама дружит с Израилем уже более 30 лет, не имеет при этом никакого значения!

Так или иначе – к примеру, в Шанхайской организации сотрудничества (где среди членов имеется Иран!) появляется неформальный совместный представитель США и Израиля.