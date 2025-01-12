Католическая церковь позволила открытым геям становиться священниками, но секс им будет запрещен

Католическая церковь разрешила людям с гомосексуальной ориентацией становиться священниками. При этом геям будет запрещено заниматься сексом.

Видео дня

Несмотря на смягчение запретов, в католической церкви считают, что "гомосексуальная активность порочна по своей сути". Об этом сообщает Euronews.

Согласно новым рекомендациям, которые были опубликованы Конференцией итальянских епископов, геям официально разрешили становиться священниками. Также в новом руководстве конференции по подготовке священников не рекомендуется запрещать открытым геям принимать сан.

В докладе под названием "Руководящие принципы и нормы для семинарий" говорится, что при рассмотрении кандидатов с гомосексуальными наклонностями, не следует сводить их оценку только к этому аспекту. В семинариях будут рекомендовать рассматривать кандидатов в общей структуре личности человека.

В уточнении сказано, что священники-геи никогда не должны заниматься сексом. Однако в этом требовании нет ничего нового, ведь все католические священнослужители дают обет безбрачия.

Официально Католическая церковь учит, что к гомосексуальным людям нужно относиться с достоинством и уважением, но считает, что гомосексуальная активность "по своей сути порочна". При этом всем женщинам, независимо от их сексуальной ориентации, доступ к католическому священству по-прежнему закрыт.

Напомним, в Ватикане заявили, что представители секс-меньшинств (геи, лесбиянки и трансгендеры) могут участвовать в церковных обрядах. В частности, они имеют право быть крестными родителями и свидетелями венчания в церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Папа Римский Франциск не исключил, что католическая церковь может благословлять однополые пары. По его мнению, к прошениям о благословении необходимо относиться с "пастырской благосклонностью", а служители церкви не могут быть "судьями".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!