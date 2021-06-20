Катастрофа самолета МАУ в Тегеране: в Канаде обвинили Иран в манипуляциях с расследованием

В Канаде в очередной раз осудили Иран за уничтожение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) над Тегераном в январе прошлого года. А также "манипулятивные действия" иранских властей, которые до сих пор не смогли провести надлежащее расследование авиакатастрофы.

С такими словами обратился министр транспорта Канады Омар Альгабра. Он выступил на сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в Монреале, передает "Укринформ".

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответы после", – заявил канадский министр.

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По его словам, именно эта страна несет ответственность за безопасность своего воздушного пространства, поэтому ее власти должны сделать все, чтобы гражданский самолет не стал мишенью военных. Однако, добавил он, несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17 на Донбассе, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Альгабра отметил, что там не приняли всех практических мер по предотвращению такой трагедии.

Кроме этого, подчеркнул министр, в такой ситуации международное сообщество видит "очевидный конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета". Так, вскоре Канада намерена предложить ИКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.

Напомним: 8 января 2020 года, вблизи аэропорта иранской столицы Тегерана в 06:14 по местному времени системой ПВО российского производства был сбит самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Все 176 человек, которые в тот день летели в Киев, погибли. Среди жертв – 11 украинцев, это члены экипажа и двое пассажиров. О том, кто затягивал переговоры в рамках расследования и как украинские власти отстаивали интересы страны через год после трагедии – читайте в материале.

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