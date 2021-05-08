Почти полвека назад среди жертв роковой авиакатастрофы в Андах была украинка: 16 пассажиров спаслись, поедая друзей

В Андах 49 лет назад – 13 октября 1972 года – рухнул самолет уругвайских ВВС рейса FAU 571, перевозивший местную регбийную команду Old Cristians, их родственников и спонсоров на матч в Чили. Всего на борту было 5 членов экипажа и 40 пассажиров, в том числе – украинка.

Выжили после падения лайнера 33 человека, однако 5 умерли вскоре от ран и холода. Затем из оставшихся 28 при схождении лавины погибли еще 8, позже – еще 3 от ранений. Таким образом, 16 людям удалось выжить, передает Air & Space Magazine.

16 пассажиров выдержали более двух месяцев в горах без снаряжения и с небольшим количеством еды и воды, прежде чем были наконец спасены.

Среди тех, кто выжил, – тогдашний игрок в регби Фернандо Паррадо, мать которого – Евгения Долгай – была украинкой и также находилась на борту, но погибла. В результате трагедии рейса 571 скончалась также 20-летняя сестра Паррадо Сусана.

Мать бывшего уругвайского спортсмена умерла, когда фюзеляж самолета ударился об сугроб. Младшая сестра Паррадо несколько дней оставалась живой, хотя и получила серьезные внутренние повреждения и гангрену ног.

В последние дни она была в бреду, звала свою покойную мать, бессвязно бормотала и напевала английские детские стишки. Девушка скончалась 21 октября, когда Служба спасательной авиации прекратила официальный поиск пропавшего самолета.

Вскоре после спасения выжившие подтвердили, что им пришлось есть останки некоторых погибших пассажиров и членов экипажа, чтобы не умереть с голоду.

Так, 29 октября с соседней горы на остатки фюзеляжа, бывшего единственным укрытием для пассажиров, сошла снежная лавина. Погибли восемь человек, включая единственную остававшуюся в живых женщину и последнего члена экипажа. Остальные провели трое суток в засыпанном снегом салоне, пока им не удалось освободиться, пишет Onliner.by. Тела умерших стали пищей для живых.

Добавим, необычная история спасения людей обрела широкую известность. О тех трагических событиях в 2010 году выпустили документальный фильм "Остаться в живых. Чудо в Андах".

Как писал OBOZREVATEL: