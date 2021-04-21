В Бразилии разбился самолет с пассажирами: есть жертвы. Фото

В Бразилии 20 апреля разбился реактивный самолет Learjet 35. На борту находилось всего три человека, один из них погиб.

Первого пилота, 28-летнего Габриэля Сантуша Назарета, в тяжелом состоянии доставили в больницу. 76-летний второй пилот Эустакио Авелар скончался на месте, сообщает телеканал G1 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пассажир, который находился в салоне, получил легкие травмы. По предварительной информации, самолет садился с нераскрытым шасси, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, не остановился и врезался в дерево. Крушение произошло в пределах аэропорта Пампульи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Эквадоре в провинции Гуайас разбился самолет. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.